Председатель правительства РФ Вячеслав Володин высказался на тему решения России о прекращении поставок газа в некоторые страны Европы:

—Общался с журналистами. Просили прокомментировать то, что Россия перестала поставлять газ в некоторые страны Европы.



На мой взгляд, это правильное решение. Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран. При этом все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях.

В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать.

А нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить: «Зачем нам ждать? Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год».