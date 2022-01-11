Погибли невинные граждане, представители силовых структур.

Мирным протестом, который был вызван ростом цен на газ, воспользовались террористы, бандиты, мародёры.

С оружием в руках напали на людей, воровали, убивали. Погибли и дети.

Выражаю глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, а народу Казахстана — как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Очевидно: это будет непросто. Каждый день появляется новая информация, какой ущерб был нанесён экономике Казахстана в результате произошедших событий. На данный момент он оценивается в 2–3 млрд долларов. Пострадало около 1300 предприятий и организаций, более 100 торговых центров, банков.

Решение глав государств — участников ОДКБ направить миротворческие силы на защиту ключевых объектов инфраструктуры Казахстана позволило высвободить местных правоохранителей. Они смогли заняться непосредственно обеспечением безопасности мирных граждан. И, когда звучат рассуждения: «стоило или не стоило направлять силы ОДКБ», хочу подчеркнуть — это решение, безусловно, необходимо было принимать. Предотвратив террористическую угрозу, удалось избежать серьёзных проблем не только в дружественном нам Казахстане, но и в других странах.

Со стороны Вашингтона слышим заявления, в которых он требует объяснений от руководства Казахстана, почему оно обратилось за помощью к ОДКБ. Руководству США хотелось бы, чтобы миротворческой миссии ОДКБ вовсе не было, чтобы нестабильная ситуация на территории Казахстана сохранялась.

Гуманитарные проблемы, страдания людей, разрушение государства — для Вашингтона второстепенны. Весь мир это видел на примерах ввода войск НАТО в Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан без каких-либо обращений с их стороны. Народы этих стран до сих пор страдают от последствий американского вмешательства.

Стабильности в регионе способствует позиция Китая, других наших партнёров по ОДКБ и ШОС, которые обеспокоены участием иностранных наёмников в нападениях на мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, захвате госучреждений и иных объектов.

В ближайшее время станет понятно многое, в том числе откуда и в чьих интересах появились террористы.

Но совершенно очевидно: для ОДКБ, объединяющей шесть стран, произошедшее можно считать новым этапом развития. Организация показала, что может эффективно решать непростые задачи.

Что касается Парламентской Ассамблеи ОДКБ, то нам есть ещё над чем работать, в частности над гармонизацией законодательств стран-участниц: из случившейся в Казахстане трагедии предстоит сделать выводы, чтобы технологии оранжевых революций, акты внешней агрессии не ослабляли государства ОДКБ и не привели к потрясениям в обществе, экономике, гибели людей.