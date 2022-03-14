Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Саратовскую область вручил заместителю Председателя Правительства – министру здравоохранения региона Олегу Костину Благодарность за многолетний и добросовестный труд. Об этом сообщает региональный минздрав.

-Хочу сказать Вячеславу Викторовичу спасибо за столь высокую оценку. Считаю, что это заслуга всех, кто работает в Саратовской медицине. Два последних года были очень непростыми для отрасли здравоохранения региона. В условиях пандемии мы не только боролись с новой коронавирусной инфекцией, но и продолжали развиваться: переоснащать наши лечебные учреждения, строить новые поликлиники, вводить в эксплуатацию целые больницы, проводить высокотехнологичные операции. Мы прикладываем большие усилия, чтобы все жители области получали качественную и своевременную медицинскую помощь, — отметил глава минздрава.

Он даже добавил, что основная цель работы минздрава — увеличить продолжительность жизни населения на территории региона.