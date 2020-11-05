Сегодня, 5 ноября, председатель ГД Вячеслав Володин встретился с руководителями лечебных учреждений, которые развернули ковидные госпиталя. Об этом рассказал депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале.

— Спикер знает проблемы которые есть в области. Он не просто ведёт диалог,он предлагает пути решения. Для того чтобы люди получали медицинскую помощь и не ждали её много дней. Разговор жаркий, открытый. Спикер в сложной ситуации по лечению защищает жителей области и жёстко спрашивает за это, — отметил он.

Напомним, ранее во время своего визита председатель ГД поручал губернатору Саратовской области Валерию Радаеву разобраться с нехваткой лекарств.