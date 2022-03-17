Спикер ГД Вячеслав Володин рассказал о текущей ситуации в своем телеграм-канале.

— В Вашингтоне истерика. От сенаторов до Президента.

Причины очевидны:

— санкции против России не сработали;

— общество сплотилось вокруг Путина;

— Украина вышла из-под контроля;

— рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе;

— потери в экономике.

К Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придётся отвечать ему.

Весь мир был свидетелем, как Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог.

Силового решения на Украине можно было избежать. Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов. Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель.

Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины.

Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений.

Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду.

А лидерам европейских стран давно надо было проявить самостоятельность и силу воли, призвать США и НАТО прекратить милитаризировать Украину, если они не хотят, чтобы на территории Европы случилась катастрофа.

В заключение.

Всем стало очевидно: атаки на Путина идут с одной целью — разрушить Россию.

Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны, — написал он.