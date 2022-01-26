Байден не исключил введения санкций в отношении нашего Президента Владимира Путина.

Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им Президента России.

Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового.

США не устраивает, что при Президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной.

Давайте ответим на вопрос: за что хотят ввести санкции против Путина?

Очевидно, за то, что он:

— не допустил развала страны, прекратил войну на Кавказе;

— сделал Россию экономически независимой и суверенной;

— проводит политику в интересах её граждан;

— укрепил обороноспособность;

— заставил считаться с Россией.

Так и скажите, что именно за это вы хотите объявить санкции против нашего Президента.

Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации.

Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем.