Будущее «Молота» — повышение зарплат и увеличение объема заказов, — считает спикер Госдумы.
Вячеслав Володин встретился с сотрудниками Петровского электромеханического завода «Молот».
Напомним, в прошлый приезд в сентябре Володин обсуждал с коллективом проблемные вопросы. Тогда он предложил заняться развитием завода. Вячеслав Володин рассказал о принятых решениях и планах.
Будет реализована 5-летняя программа развития завода, которая предусматривает увеличение объема заказов. Будет создана новая линейка изделий. Планируется, что «Молот» станет единственным поставщиком ряда продукции на рынок Саратовской области. В планах – увеличение заработной платы и количества сотрудников.
Завод основан в 1938 году, является одним из бюджетообразующих предприятий Петровского района.