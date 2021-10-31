Будущее «Молота» — повышение зарплат и увеличение объема заказов, — считает спикер Госдумы.

Вячеслав Володин встретился с сотрудниками Петровского электромеханического завода «Молот».

Напомним, в прошлый приезд в сентябре Володин обсуждал с коллективом проблемные вопросы. Тогда он предложил заняться развитием завода. Вячеслав Володин рассказал о принятых решениях и планах.

Будет реализована 5-летняя программа развития завода, которая предусматривает увеличение объема заказов. Будет создана новая линейка изделий. Планируется, что «Молот» станет единственным поставщиком ряда продукции на рынок Саратовской области. В планах – увеличение заработной платы и количества сотрудников.

Завод основан в 1938 году, является одним из бюджетообразующих предприятий Петровского района.