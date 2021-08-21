Спикер Государственной думы Вячеслав Володин подробно обсудил с главой государства Владимиром Путиным развитие Саратовской области.

Володин особо подчеркнул, что президент России не раз помогал в решении важных для региона вопросов. Например, в завершении строительства Театра юного зрителя в Саратове, а также возведении аэропорта «Гагарин», многоквартирного дома в Елшанке, Парка покорителей космоса и в переселении из аварийного жилья проживающих в Летном городке Энгельса.

«Вчера с Владимиром Владимировичем обсуждали строительство южного обхода вокруг Саратова. Для региона это мегапроект. Пожалуй, самый большой за многие годы. Его протяженность — 44,5 км, включая мостовой переход через Волгу — 11,1 км. Южный обход должен стать продолжением объездной дороги вокруг Саратова со стороны Волгоградской развязки и выйти на левый берег Волги через мостовой переход, тем самым замкнув кольцо вокруг Саратова и Энгельса, соединившись с трассой «Саратов-Озинки», — поделился подробностями своей встречи с Путиным спикер ГД.

Владимир Владимирович рекомедовал включить Южный обход в адресную программу 2022 года.

К слову, Володин рассказал по итогам своей встречи, что закончил беседу с Путиным уже за полночь. Между тем, президент даже не собирался на отдых: у него была полная приемная, — отметил Вячеслав Викторович, подчеркну, что передал от всех жителей Саратовской области большое человеческое спасибо за внимание к их проблемам.

Фото: kremlin.ru