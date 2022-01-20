Сегодня Государственная Дума рассмотрит вопрос об индексации пенсий выше уровня инфляции — на 8,6 %.

Соответствующее поручение было дано Президентом Владимиром Путиным. Правительство подготовило поправки, которые позволяют нам принять это решение в кратчайшие сроки. Необходимо сделать все, чтобы социальные обязательства перед людьми выполнялись.

В случае поддержки депутатов закон будет принят сразу во втором чтении и в итоговом третьем.

Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен.

Важно, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть.