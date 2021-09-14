От его реализации выигрывают все: больше всех — потребители, а значит, европейские страны, их экономика и граждане, которые получат дешевый газ.

Этот мегапроект реализовывался в непростых политических условиях: санкции, лоббирование со стороны Соединённых Штатов, предлагавших свой более дорогой сланцевый газ.

Необходимо отдать должное канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она смогла отстоять интересы своих граждан и граждан европейских государств.

Правильно будет рассказать, как родился этот проект. Из СМИ мы знаем, что «Северный поток — 2» реализует Газпром с другими странами. Про автора никто не говорит. И он про себя точно не будет рассказывать. Автором этой инициативы — от идеи до маршрута прокладки — был Президент нашей страны.

Насколько мне известно, телефонный разговор Владимира Путина с Миллером о реализации этого проекта состоялся по пути в аэропорт. Тогда и были высказаны предложения по «Северному потоку — 2».

Они заключались не только в меньшей протяженности маршрута доставки газа, но и соблюдении всех требований экологической безопасности. Это более чистый проект: он дает в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем проходящий через Украину газопровод.

Для России, в свою очередь, «Северный поток-2» сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста.

Это масштабный проект, в рамках которого мы расширим рынок поставок нашей продукции, а потребитель получит качественный и дешевый газ.

Одним словом, проект — экономический, и все от него выигрывают.