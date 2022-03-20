Киев запретил деятельность 11 политических партий Украины. Об этом сегодня, 20 марта, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

— Обычная для киевских властей практика затыкания рта неугодным. Так, без суда, можно объявлять врагами каждого, кто говорит о произволе режима, взявшего в заложники украинский народ.

Европа, в свою очередь, как всегда закрывает глаза, занимает страусиную позицию. Впрочем, ничего нового.

Правильно мы вышли из Совета Европы.

Какой смысл в этой организации, если она не выполняет основной своей задачи, стоит в стороне, наблюдая за очевидными нарушениями прав граждан Украины?

Зеленский, будучи прежде всего шоуменом и актером, допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещённых партий есть парламентские.

Ему необходимо было встречаться с ними, вести диалог. Он не захотел.

Как впрочем не захотел диалога с ЛНР и ДНР, предпочтя этому войну, — написал он.