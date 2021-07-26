Сегодня, 26 июля, сторонники председателя ГД Вячеслава Володина сообщили в соцсетях, что его кандидатуру пытаются снять с выборов.

— Информационная атака набирает обороты. Это делают иностранные агенты по поручению госдепа США. Сначала с провокациями выступил один из блогеров, позже на ресурсе фонда, признанного экстремистским и финансируемым из-за рубежа, размещено видеорасследование, созданное авторами из Германии и Прибалтики. Цель одна – очернить и повлиять на общественное мнение жителей Саратовской области, чтобы они перестали поддерживать Вячеслава Володина. Сегодня новый поворот: появилось обращение в ЦИК с требованием снять его с выборов. Мы, сторонники Вячеслава Володина, жители Саратовской области, на протяжении нескольких лет ежедневно информируем жителей региона о его работе как депутата от Саратовской области и ходе реализации проектов, которые он инициировал. Сегодня хотим внести ясность о том, что происходит. Вячеслав Володин на протяжении пяти лет, со дня избрания его депутатом Госдумы от Саратовской области, помогает региону. В региональные поездки Володин исполняет свои прямые обязанности депутата: встречается с жителями области, помогает в решении их проблем, посещает различные объекты, инициирует проекты, контролирует их реализацию. И, работая в Москве, он о регионе не забывает: регулярно отчитывается перед жителями о принятых решениях, в том числе через паблик сторонников «Володин.Саратов». Напомним, за годы работы депутатом от Саратовской области по его инициативе реализовано более 400 проектов. С каждым подробно можно ознакомиться на сайте vvolodin.ru в разделе проекты. Финансируемые западом блогеры-расследователи и инициаторы информационных атак самыми разными способами пытаются повлиять на общественное мнение жителей Саратовской области, передергивая факты и излагая недостоверную информацию, убеждая в своих роликах в том, что Володин области не нужен, — отмечается в сообщении.

Жителям региона, «которые сами определятся, нужен Вячеслав Володин или нет», предлагают оставить этот выбор.