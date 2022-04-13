Два года назад Росстат опубликовал данные о том, что только 27% граждан страны работают по полученной в ВУЗе или СУЗе специальности.

Причин таких результатов несколько: 19% россиян выбрали будущую профессию по совету родных. 67% — просто потому что так получилось (кто-то поступил, чтобы не уйти в армию; кому-то не хватило баллов, чтобы учиться там, где хочется). И только 2,5% жителей России пошли учиться после профориентационных курсов. То есть сначала примерили на себя профессию. Картина не очень веселая, в итоге мы получаем переполненный рынок труда. Переполненный несчастливыми, малоквалифицированными, демотивированными людьми. В Фёдоровском районе решили пересмотреть подход к профессиональному образованию и кадровой политике.

В марте этого года глава Федоровского района Алексей Наумов принял участие в расширенном заседании ученого совета ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ под председательством ректора Дмитрия Соловьева, на котором состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Федоровским муниципальным районом и университетом.

Вскоре А.В. Наумов принял участие в собрании профессорско — преподавательского состава Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. под председательством и.о. ректора Сергея Наумова, на котором так же состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между районом и университетом.

Соглашения подписаны, чтобы школьники имели больше шансов поступить в университеты, могли выбрать профессию, основываясь на опыте, а не на простом желании. По сути, для школьников создаётся система предпрофильной подготовки, образовательное пространство, которое поможет им определиться с выбором профессии. Нужно заинтересовать мальчишек и девчонок, они будут принимать активное участие в профильных олимпиадах, их привлекут к научной и исследовательской деятельности. И у преподавателей ВУЗов появится большой интерес к своим подопечным. Им тоже будет важно помочь детям определиться с выбором профессии. Это будет постоянное взаимодействие с профессорами, докторами наук, педагогами высшей категории. Это не только экскурсии и редкие лекции, это вкрапление в учебный процесс, который поможет детям определиться, кем они хотят стать, и получить практические рекомендации и качественную подготовку перед поступлением в ВУЗ.

Университеты, которые тратят время и средства на сотрудничество с юношами и девушками, получают высокомотивированных абитуриентов, которые с большей вероятностью доучатся, а не сбегут через полгода, будут активно участвовать в научной деятельности. ВУЗам интересно работать с молодыми дарованиями, перспективными и открытыми к знаниям. В итоге и район, и ВУЗы в плюсе.

Алексей Валерьевич Наумов обратился с приветственным словом к собравшимся в СГАУ:

— Сегодня – значимый день для всех жителей Федоровского района. Одной из ключевых и наиболее острых проблем, стоящих перед нами, в настоящее время, является сохранение профессиональных кадров в районе и снижение оттока молодежи с сельских территорий. Для этого необходимо формирование социально ориентированного рынка труда и обеспечение достойного уровня жизни. Уверен, что соглашение существенно расширит возможности для выбора дальнейшей специальности у школьников, что повлечет за собой обеспечение квалифицированными кадрами наш район и даст импульс развитию сельского хозяйства, дорожной отрасли, строительству и другим отраслям. Открытие агроклассов с привлечением материально-технической базы и профессорско-преподавательского состава на базе школ района даст возможность школьникам получить качественное образование в одном из лучших вузов страны. Еще хотелось бы отметить, что в настоящий момент нами разрабатывается программа, по которой практика и стажировка для студентов университета будет проходить на возмездной основе.

Данное соглашение существенно расширит возможности для выбора дальнейшей специальности нашими школьниками, что поможет в перспективе обеспечить район квалифицированными кадрами и даст импульс развитию сельского хозяйства, дорожной отрасли, строительству и многим другим отраслям.

Договор заключён в целях развития совместного сотрудничества в области образовательных и исследовательских программ, поощрения взаимного академического обмена преподавателями и студентами, участия в научных конференциях, обмена научными публикациями.

Фёдоровский район был готов наладить взаимодействие с вузами, помогать им готовить студентов к реальной работе и лучших приглашать к себе на работу. В Саратовском государственном техническом университете также выражают искреннюю заинтересованность в сотрудничестве.

— Считаю, что сегодня большое, знаковое для нас событие. Благодаря активному взаимодействию нами подписано соглашение о сотрудничестве в области подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, которое придаст новый импульс уже сложившимся партнерским взаимоотношениям, позволит вывести их на другой качественный уровень, – прокомментировал подписание документа Сергей Наумов.

СГТУ успешно ведет совместную работу с общеобразовательными учреждениями Федоровского района. Образовательный интенсив охватывает свыше 90 учеников 9-11 классов Федоровского района и включает образовательные треки с профессорско-преподавательским составом университета по математике, физике, экономике, а также способствует подготовке к сдаче ЕГЭ и участию школьников в олимпиадах.

— Считаю, что необходимо формирование социально ориентированного рынка труда, эффективных механизмов его регулирования в целях обеспечения достойного уровня жизни. Наша задача выпустить ребенка не только с аттестатом об основном и среднем образовании, но и помочь в определении своего будущего. Уверен, что данное соглашение существенно расширит возможности для выбора дальнейшей специальности нашим школьникам, что поможет в перспективе обеспечить район квалифицированными кадрами. Со своей стороны мы готовы организовать на возмездной основе прохождение производственной практики, стажировок студентов и выпускников СГТУ , — отметил Алексей Валерьевич Наумов.

Фёдоровский район, по сути, приобрёл новые конкурентные преимущества, а преподаватели университетов смогут написать научные работы, защитить диссертации, студенты — сделать основанные на реальной опытной работе выпускные дипломы.