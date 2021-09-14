Жители Саратова говорят о возможности заноса коронавируса в детские учреждения во время выборов.

— Почему у нас двойные стандарты?

Концерты на день города на открытых площадках типа в пандемию нельзя, а вот выборы проводить в детских учреждениях можно (в зданиях школ и садиков)?

Нам сказали,что наш садик не будет работать в пятницу и понедельник, потому что там будут проводиться выборы.

Их кто-то будет обрабатывать спецсредствами после таких мероприятий? — спрашивает жительница областного центра в паблике «Саратов онлайн» соцсети ВКонтакте

Многие поддержали автора сообщения, при этом некоторые шутят, что коронавирус опасен только на митингах оппозиции, ночью в кафе и на концертах. И полагают, что обычные меры безопасности — маски, перчатки, антисептики — здесь не помогут.

После выборов садики и школы надо закрывать на дезинфекцию, — считают обеспокоенные родители детей.