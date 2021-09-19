Представитель «Яблока» создаёт проблемы в работе избирательной комиссии в Балакове.

Правоохранительные органы в ситуацию не вмешиваются.

Накануне, около 12 часов ночи член УИК с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» Дамир Хисяметдинов заявил о якобы включенном КОИБе (комплексе обработки избирательных бюллетеней) на избирательном участке № 506 в Балакове после его закрытия.

Однако заявление было голословным. Никаких доказательств Хисяметдинов не предоставил.

Председатель комиссии Константин Беляев сообщил интернет-изданию «Новости Саратова», что избирательный участок был закрыт и опечатан по всем правилам для проведения голосования.

Однако провокации от оппозиционеров в Балакове на этом не закончились. Утром 19 сентября представитель «Яблока», член комиссии от кандидата Натальи Караман, Хисяметдинов потребовал предоставить ему списки избирателей с содержащимися там персональными данными балаковцев.

Реестр избирателей ему был предоставлен. Однако мужчина не успокоился и стал требовать зачитать ему все адреса.

— Представитель «Яблока» намеренно создает проблемы в работе комиссии постоянными необоснованными претензиями. Требует персональные данные избирателей, а когда ему их не дают, пишет на это жалобы, — сообщил Беляев.

По словам председателя избирательного участка, Хисяметдинов даже пытался ночью проникнуть сюда незаконно.

Наблюдатель на участке № 506 сообщает нашему изданию, что Хисяметдинов действительно создаёт скандальные ситуации на участке, затрудняя процесс голосования.

В участковую избирательную комиссию уже поступила жалоба на действия «яблочника».

Члены комиссии также искали поддержки у дежурящих на участке сотрудников полиции. Однако провокатор удалён с участка так и не был.

При этом стало известно, что региональное отделение партии «Яблоко», а именно юрист оппозиционеров по телефону проконсультировал полицейских, после чего Хисяметдинов продолжил свою «подрывную» деятельность.