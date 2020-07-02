Сегодня, 2 июля, в СГЮА в соответствии с решением ученого совета и по согласованию с Министерством науки и высшего образования РФ состоялась Конференция работников и обучающихся по выборам ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия», в которой приняли участие делегаты от всех структурных подразделений вуза.

Мероприятие, организованное с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, началось с презентации программ развития академии, которые представили утвержденные Минобрнауки России кандидаты на должность ректора СГЮА – врио ректора кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и муниципального права Екатерина Ильгова и исполняющая обязанности заведующего кафедрой информационного права и цифровых технологий доктор юридических наук, профессор Наталия Ковалева.

Затем состоялась процедура голосования, по итогам которой наибольшее количество голосов участников конференции — 90,25 процента получила Екатерина Ильгова.

— Многое сделано в СГЮА за последние полгода. Мы успешно прошли проверку Рособрнадзора, перешли на дистанционный формат работы и обучения, активно совершенствуем инфраструктуру нашего вуза и меры социальной поддержки преподавателей и обучающихся. И сегодня перед академией стоят глобальные задачи по развитию научного направления и упрочению позиций Саратовской юридической школы в отечественном и международном научном пространстве, организации еще более эффективного учебного процесса, отвечающего всем современным стандартам, подготовке высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов юридического профиля и многие другие. Благодарю коллектив академии за оказанные мне поддержку и доверие! Несомненно, наша совместная сплоченная работа поможет решить все эти задачи на самом высоком уровне, – отметила Екатерина Ильгова.