Многодетная мать решила избавиться от своего новорождённого сына, выкинув его в мусорный контейнер.

Как сообщили в региональном СУ СКР, утром 9 июля 35-летняя мать пятерых детей родила в собственной квартире в Энгельсе мальчика. Но от еще одного малыша захотела быстро избавиться.

Чтобы не писать отказные бумаги и не лишаться льгот, женщина решила незаметно выкинуть сына.

Она положила грудничка в пакет и накрыла пледом, в надежде, что тот сам задохнется.

Пакет горе-мамаша понесла к мусорным бакам у домов по улице Фридриха Энгельса.

К счастью, плач ребёнка услышали прохожие и вызвали службы быстрого реагирования.

Несознательную мать нашла полиция. В настоящий момент жительница Энгельса обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ст. 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребёнка». Дело передано в суд.

Уточняется также, что ребёнок, от которого хотела избавиться его родная мать, уже усыновлен другой семьей.

Фото: СКР