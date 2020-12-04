Девочку из Саратова, которую вместе с родной сестрой из окна выбросила собственная мать, скоро выпишут из больницы. Об этом на своей странице в Instagram рассказала уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Она написала, что Яна готовится к выписке. Сейчас она посещает психолога.

— Скоро её выписывают и папа с Яночкой уже нарядили ёлку. Очень ждут. Яна ходит в школу и к психологу, с которой подружилась, — пишет омбудсмен.

Напомним, 17 октября жительница Саратова выбросила из окна двух своих дочерей, а затем попыталась покончить с собой. Обе девочки выжили. Сейчас женщина арестована и ей предъявлено обвинение.