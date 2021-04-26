Расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Саратова, обвиняемой в покушении на убийство дочерей, подошло к концу. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, днем 17 октября она выбросила из окна пятилетнюю и восьмилетнюю девочек из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже дома на Ново-Астраханском шоссе в Саратове.

Детей госпитализировали, благодаря усилиям врачей, они выздоровели, их выписали из больницы. Малышки проживают с папой.

По решению суда гражданку поместили в стационар. Ей провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая показала, что гражданка не могла осознавать, что она творит из-за психического расстройства.

Согласно постановлению суда, женщину освободили от уголовного наказания, ей назначили принудительное лечение в медорганизации, которая оказывает психиатрическую помощь в стационаре.