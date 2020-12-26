Житель Саратова Александр Солдатов, который пытался выдать себя за сводного брата Дмитрия Рубинштейна ради того, чтобы избежать уголовной ответственности за покупку наркотиков, получил срок. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Установлено, что он купил 15 июня через интернет-приложение себе запрещенное вещество массой не менее 1,28 грамм, за что отдал тысячу рублей. Часть его он употребил, а другую оставил.

23 сентября злоумышленник снова приобрел наркотик, заплатил 1,376 тысячи рублей, но забрать не успел — помешали правоохранители.

При задержании он назвал данные родственника, которому дали сначала условный срок, а когда тот не ходил отмечаться, потому что попросту не знал об этом, попал в колонию.

Лишь в августе жалоба осужденного была рассмотрена и его отпустили.

Сейчас следователи расследуют дела о фальсификации доказательств и привлечении заведомо невинного лица к уголовной ответственности.