Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на заседании корсовета рассказал о нововведениях, которые ждут медиков “скорой”.

Он отметил, что часть инициатив председателя ГД Вячеслава Володина уже реализуются. нужно ускориться, чтобы на следующей неделе были известны новые цифры зарплат.

Также глава региона затронул тему выплат исходя из количества отработанных смен, о которых говорил президент РФ Владимир Путин.

В ноябре их должны получить медики по новой методике.

Сейчас реализуется программа предоставления жилья медикам, впервые. На эти цели выделено 50 миллионов рублей из областного бюджета.

Глава региона отметил, что процесс идет неактивно, учитывая дефицит кадров.