В Саратовской областной Думе под председательством Ивана Бабошкина (фракция «Единая Россия») состоялось заседание комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Один из вопросов, рассмотренных депутатов, находится на постоянном контроле комитета – он касается уровня среднемесячной заработной платы в агропромышленном комплексе области и налоговой отдачи с 1 га.

«Отмечу, что проводимая работа приносит свои плоды, по итогам 2021 года во многих районах мы видим хороший результат, показатели по заработной плате для аграриев превышают 30 тысяч рублей. Совместно с министерством сельского хозяйства разработана дорожная карта – для каждого района установлены целевые показатели по отдаче с одного гектара. Эти рекомендации – один из элементов методической поддержки для тех глав муниципальных образований и руководителей КФХ, кому не хватает опыта в данном вопросе», – подчеркнул Иван Бабошкин.

Сегодня на заседание были приглашены представители Лысогорского и Романовского районов. По данным налоговой службы в этих районах самый низкий уровень заработной платы.

После того, как были заслушаны главы и начальники управления сельского хозяйства, было принято решение о проведении выездных межведомственных комиссий с привлечением прокуратуры и налоговой службы для детального выяснения причин сложившейся ситуации и предоставления реальной консультационной помощи сельскохозяйственным предприятиям.

Иван Бабошкин в очередной раз обратил внимание собравшихся, что вопрос повышения заработной платы работникам АПК находится на постоянном контроле Председателя Правительства Саратовской области Романа Бусаргина и секретаря Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Государственной Думы Николая Панкова.

«Работа в этом направлении будет продолжена. Совместное внимание аграрного комитета, налоговой службы, прокуратуры будет сосредоточено на тех районах, которые ещё по каким-либо причинам не достигли целевых показателей. В обязательном порядке во всех этих районах будут проведены выездные межведомственные комиссии», – заверил Бабошкин.