За шесть месяцев 2021 года на станциях Приволжской магистрали выгружено более 1,9 миллиона тонн щебня, что на 10 процентов больше, чем годом ранее.

Строительный груз поступает на станции Балаково, Трофимовский-2, Анисовка, Мокроус, Привольская, Аткарск, Зоринский, Покровск, Арчеда, Волжский, Иловля, Камышин, Качалино, Котельниково, Суровикино, Чернышков, Урюпино, Кутум, Трусово, Новолесная, Правый Берег, Линейная. Наибольший объем выгрузки приходится на станции Трофимовский-2 — один миллиона тонн, Кутум — 354 тысяч тонн и Волжский — 195 тысяч тонн.

Основной объём поступающего груза предназначен для реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Благодаря применению мобильных перегружателей выгрузка строительного груза может осуществляться на любой станции ПривЖД. Это позволяет сокращать время доставки груза к месту ремонта или строительства автодорог за счёт организации логистики до удобной станции. В настоящее время в Саратовском, Волгоградском и Астраханском регионах ПривЖД эксплуатируются пять мобильных перегружателей.