Суд в Саратове вынес приговор представителю одной из ближневосточных диаспор, который в интернете призывал к насилию в отношении русских, казахов и татар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Как было установлено в суде, мужчина в социальной сети опубликовал ряд комментариев, в которых призывал своих соплеменников к насильственным действиям в отношении представителей коренных народов Саратовской области.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом в течение двух лет заниматься администрированием интернет-сайтов.

Стоит отметить, что ранее он уже отсидел в исправительной колонии за преступление экстремистской направленности.