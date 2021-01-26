Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравил Ивана Лобанова с назначением на должность ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова.

— В этом году Татьянин день стал вдвойне значимым для нашего земляка. Имею в виду Ивана Лобанова. В день российского студенчества он назначен на должность ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова. Искренне поздравляю. Считаю, это признание профессионального роста и эффективности как руководителя. Вместе с тем, это и большая ответственность.

Это хорошая новость и для нашей области. Для наших вузов очень важно развитие сотрудничества с ведущим экономическим университетом России, — отметил Панков.