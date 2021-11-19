В выходные Саратовскую область ждет существенное ухудшение погоды «по всем фронтам». Об этом сообщает пресс-служба областного Гидрометцентра.

Синоптики отметили, что в области уже несколько дней падает атмосферное давление, и на выходных процесс продолжится, что может спровоцировать плохое самочувствие у некоторых людей.

Ветер на выходных подует с Запада и усилится до 7-12 метров в секунду, временами до 15-23 метров в секунду.

Также региону на выходных пророчат обильные осадки в виде дождя и снега, которые должны начаться уже этой ночью. Однако снег в скором времени растает и постоянный покров пока образован не будет.

Автомобилистам придется непросто: облачная погода и осадки спровоцируют возникновения тумана, на дорогах ожидается ухудшение видимости. Помимо этого, в некоторых местах по области возможен гололед.

Температура воздуха ночью опустится до -2, -7 градусов. Днем по области прогреется максимум до +3 градусов, но в большинстве районов ожидается 0.

Что касается следующей недели, в ее начали синоптики прогнозируют выход на положительные температуры, правда, недолгий. После этого на улицах уже окончательно утвердится минус.