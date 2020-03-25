Задержаны трое фигурантов уголовного дела, сообщает ГУ МВД.

На видеокадрах запечатлено, как двое подозреваемых объясняют потерпевшему, в чем он не прав и сколько он должен. Угрожая физической расправой, мужчины требуют у бизнесмена 750 тысяч рублей. Однако получив в качестве задатка 100 тысяч, подозреваемые не успокаиваются до тех пор, пока в дело не вмешались оперативники Центра по противодействию экстремизма и сотрудники СОБРа.

Третий фигурант был задержан позже и при других обстоятельствах. Злоумышленникам теперь грозит до семи лет тюрьмы. Полиция предупреждает: если вы или ваши родственники пострадали от рук этих вымогателей — немедленно обратитесь в участок.