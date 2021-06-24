Сегодня, 24 июня, Кировский районный суд вынес приговор бывшему мэру Саратова Алексею Прокопенко.

Сначала ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денег в крупном размере. Потом его смягчили на четвертую часть статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере».

Прокуратура сообщала о том, что экс-чиновник причинил ущерб “Т Плюс”, “СПГЭС” и МУПП “Саратовводоканал” на сумму свыше 40 миллионов рублей. А еще об аффилированности к ООО “РПЦ” и УК ООО “Стройкомплект”, ООО “Континент-2011”, ООО “Восход”.

Четыре года Алексей Прокопенко был в международном розыске, а 13 марта 2019 сам пришел к властям и сообщил, что ни в чем не виновен. С этого дня находился в следственном изоляторе.

— Обвинение было построено на показаниях обвиняемых (ныне осужденых) по этому же делу Исаева, Биргина и Гнусарева, которые они давали в ходе предварительного следствия. Однако они в судебном заседании не подтвердили свои показания и показали, что оговорили его ради улучшения своего положения в СИЗО-1 Саратова и под психологическим воздействием сотрудников правоохранительных органов, — уточнили в пресс-службе суда.

В итоге суд постановил, что вина бывшего градоначальника не доказана, он не причастен к преступлению. Вынесен оправдательный приговор с правом на реабилитацию.

Приговор не вступил в законную силу.