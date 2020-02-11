В Вольске осудили двоих бывших полиции за убийство задержанного мужчины, сообщает СУ СК.

Напомним, что в сентябре прошлого года рядом с кладбищем в лесополосе прохожие нашли тело местного жителя с разорванным легким. О произошедшем они сообщили в полицию.

Во время расследования подозрение пало на двух правоохранителей. Они задержали пьяного мужчину, надели на него наручники и отвезли на кладбище. Там они избили его и оставили умирать.

Позже они признали свою вину. А в январе дело было передано в суд.

В настоящее время фигурантов приговорили к 10,5 и десяти годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того им запрещено занимать должности в правоохранительных органах два года.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, полицейские уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.