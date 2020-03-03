Вынесен приговор пытавшемуся сжечь свое уголовное дело мужчине, сообщает прокуратура.

28-летний саратовец признан виновным во вмешательстве в деятельность лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела.

Напомним, что на обвиненного завели уголовное дело за грабеж. На допросе ему предоставили материалы дела для ознакомления. Для воспрепятствия следствию, мужчина поджег его.

Сейчас его приговорили к двум годам и одному месяцу колонии строгого режима.