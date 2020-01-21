В Саратове осудили банду киллеров в составе трех человек. Об этом сообщает СУ СКР региона.

В 2014 году 57-летний Роман Силенко совместно с Алексеем Клусовым организовали вооруженную банду. Через год к ним присоединилась Юлия Быстрова, а в 2016 году — Михаил Селенко, который скончался во время следствия.

В распоряжении бандитов было огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества. За время существования группировки, они успели убить четырех человек, а также совершить покушение на шестерых.

Так, днем 12 октября 2015 года Клусов, Силенко и Быстрова напали на 31-летнего саратовца. Клусов выстрелил в потерпевшего. Он скончался в больнице.

Ночью 21 июля 2016 года криминальный квартет разделался с супружеской парой в гаражах Ленинского района. 35-летни мужчина и его 33-летняя супруга скончались на месте от множественных огнестрельных ранений.

Еще одно громкое убийство киллеры осуществили 24 октября 2017 года. В тот день четверка убийц должна была «убрать» 55-летнего предпринимателя. Клусов застрелил его. После очередного «заказа» они решили заработать денег на информации. Тогда злоумышленники позвонили родственникам погибшего и пообещали за вознаграждение рассказать об убийцах. Близкие сообщили в полицию. Тогда правоохранители оговорились о встрече с бандитами у села Красный Яр, однако на месте стражи порядка и росгвардейцы нашли только ноутбук. Они подошли к нему и произошел взрыв.

Суд приговорил Клусова к пожизненному сроку в колонии общего режима с ограничением свободы на два года, Силенко — к 19 годам строгача с ограничением свободы на два года, а Быстрову к 16 годам общего режима тоже с ограничением свободы на два года.