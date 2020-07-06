Суд признал 34-летнего жителя села Воскресенское виновным в убийстве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Выяснилось, что он в ночь с 19 на 20 января поссорился с 61-летней матерью, с которой жил в частном доме. Родительница обвинила его в отсутствии работы и проживании на ее пенсию.

В ответ на это она получила пощечину и удары молотком. После того, как женщина скончалась, сын пошел к соседу и сообщил об этом. Тот вызвал бригаду скорой помощи, а злоумышленник пытался скрыть следы преступления — постирал окровавленную одежду и выбросил во двор молоток.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила в результате тупой травмы головы с множественными переломами костей черепа.

Сначала мужчина не признавал свою вину, только в зале суда он раскаялся в содеянном. Теперь убийца проведет десять лет в исправительной колонии строгого режима.