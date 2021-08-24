Жителю Балаково, убившему свою сожительницу за нежелание работать вынесен приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Ночью, 7 июня, 41-летний мужчина распивал спиртное вместе с 40-летней сожительницей в своей квартире. В ходе общения мужчина начал требовать от нее устройство на работу, на что получил отказ в грубой форме.

Разозлившись на нее, он взял из кухонной тумбочки нож, и повалив женщину на диван, нанес ей два удара ножом в живот. Потерпевшая скончалась на месте преступления.

Мужчина признал свою вину и попросил суд отнестись снисходительно, так, как не хотел смерти сожительницы. Суд приговорил его к девяти годам заключения в колонии строгого режима.