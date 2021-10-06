Выпрыгнувшая из окна девочка росла в благополучной семье

Прокуратура начала проверку дело выпрыгнувшей из окна школьницы.

В 2:50 ночи 6 октября 11-летняя Лера выпрыгнула из окна многоэтажного дома, после чего ее в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Семья в которой росла девочка считалась благополучной. Однако, в сообщениях, опубликованных ею в социальной сети ВКонтакте говорится о том, что родители избивали ее.

Напомним, что уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя заявила о создании в региона комиссии по борьбе с детским суицидом.