Главврач саратовской поликлиники №20 Игорь Смирнов ушел со своего поста после того, как в отделении учреждения его коллега продал фиктивный сертификат по прививке от коронавируса. Об этом сообщили в Instagram минздрава региона.

— Такое решение он принял самостоятельно сегодня после анализа, проведенного министерством здравоохранения области, и личной беседы с министром здравоохранения области Олегом Костиным по поводу ситуации, описанной в местных СМИ, связанной с выдачей в учреждении прививочного сертификата от covid-19 гражданину без его фактической вакцинации, — уточнили в министерстве.

Правоохранители проводят расследование. Необходимая помощь со стороны ведомства при необходимости органам следствия будет оказана в полном объеме.