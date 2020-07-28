В Саратовской области 14,3 тысячи семей получат ежемесячную выплату за рождение, или усыновление первого ребенка. 1,2 тысячи граждан из этого числа деньги положены за рожденных в 2020 году малышей.

Данную меру социальной поддержки семьям предоставляют в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что сейчас выплата составляет 9,708 тысячи рублей, льгота действует до того времени, пока малышу не исполнится три года.

Получить деньги могут те семьи, где доход на каждого ее члена не превышает двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего обращению за указанной выплатой.

Оформить выплату можно учреждениях социальной поддержки населения или в МФЦ по месту постоянной прописки или по месту фактического проживания, или временной регистрации. Важное условие — наличие у граждан постоянной прописки на территории РФ.