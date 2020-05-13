В условиях продолжающегося режима самоизоляции на территории региона Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области убедительно просит граждан обращаться за услугами ПФР через электронные сервисы или пользоваться услугой «предварительной записи на прием» во избежание очередей.

При посещении клиентских служб рекомендуется соблюдать «масочный режим» и необходимую социальную дистанцию.

Со вчерашнего дня, в соответствии с Указом о расширении мер социальной поддержки для семей с детьми, Отделение ПФР по Саратовской области начало прием заявлений на столь необходимые сейчас выплаты на детей до трех лет и детей от трех до 16 лет.

Действительно, саратовские семьи стали массово обращаться лично в клиентские службы ПФР с заявлениями на указанные выплаты. За вчерашний день специалисты ПФР области приняли лично более 700 заявлений. Несмотря на сохранение условий приема граждан только по предварительной записи, многие саратовцы пришли за выплатами без записи и каждый из них был принят.

На телефоны «горячих линий» клиентских служб ПФР вчера поступило более пяти тысяч звонков. Следует отметить, что Отделение ПФР увеличило число «горячих телефонных линий» до 79. Все их можно найти на сайте ПФР в разделе «Контакты». Осуществляется консультирование граждан в официальных аккаунтах Отделения ПФР в социальных сетях.

Для того, чтобы получить ежемесячную выплату в размере пять тысяч рублей, которая теперь с апреля по июнь 2020 года предоставляется на детей до трех лет не зависимо от того, имеет ли семья право на материнский капитал, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг, а также на официальном сайте Пенсионного фонда.

Для получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей достаточно подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. Эта выплата будет производиться с 1 июня 2020 года.

Для получения указанных выплат представление каких-либо документов не требуется. Важно внимательно заполнять заявления, особенно раздел о реквизитах банковского счета заявителя и дополнительно проверять внесенные данные. Правильное заполнение заявления – это важное условие для быстрого получения выплаты.

Данные социальные выплаты очень востребованы жителями не только Саратовской области, но и всей страны, что сказывается на работе портала Госуслуг.

Важно отметить, что у семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, поскольку заявления будут приниматься до 1 октября.