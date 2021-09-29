Выплаты по льготам на оплаты ЖКУ в Саратовской области сократились почти на треть. Об этом сообщила исполняющая обязанность министра финансов региона Ирина Бегинина сегодня, 29 сентября на заседании саратовской облдумы при обсуждении изменений в закон о бюджете региона на текущий год.

По ее словам, это обусловлено изменением методики расчета компенсаций. Депутат от КПРФ Николай Бондаренко попросил объяснить сокращение расходов, заподозрив, что это связано с массовым вымиранием льготников в Саратовской области.

Бегинина объяснила, что причиной сокращение стало уменьшение потока средств из федерального бюджета, и массового вымирания льготников не было. Количество льготников снижается в течение последних трех лет, но значительных изменений здесь нет.

Бондаренко сказал, что по его подсчетам если льготы сократили на треть, то из числа получателей выбыло около 200 тысяч человек.

Бегинина сказал, что изменение числа небольшое. Оно связано со снятиями инвалидностей, переездами в другой регион и переходами льготников в другие категории.