Для защиты от коронавируса Роспотребнадзор предлагает работодателям закупиться дезинфицирующими средствами.

Сначала напомним, что это антибактериальные салфетки и антисептики для рук, приборы для измерения и контроля температуры, маски, респираторы, а также бактерицидные лампы и рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Наша редакция провела анализ примерных затрат на эти средства, сравнив цены разных производителей.

Так, на помещение площадью тысяча кубических метров понадобится порядка 25 облучателей, средняя стоимость которых около десяти тысяч рублей. Простая математика: 25 умножаем 10 000 получаем 250 тысяч рублей, которые необходимо потратить на покупку рециркуляторов. К ним необходимы ультрафиолетовые лампы. Их можно приобрести в среднем за 600 рублей. Умножаем те же 25 на 600 и получаем еще 15 тысяч расходов.

Антисептические средства для рук необходимо использовать каждые два часа. Флакона, объемом 50 миллилитров, при использовании каждые два часа хватит одному человеку на два дня, если рабочий день длится восемь часов. Средняя стоимость одного такого средства 80 рублей. На одну неделю для коллектива из 20 человек необходимо закупить 60 флаконов по 80 рублей, итого 4,8 тысячи в неделю на дезинфекцию рук.

Этот же принцип используем для расчета затрат на маски и респираторы по 20 и 60 рублей соответственно. На день одному сотруднику понадобится четыре защитных средства, а на неделю — 20. Следовательно, маски обойдутся работодателям примерно в 8, а респираторы — 24 тысячи рублей в неделю на коллектив.

Еще порядка полутора тысяч уйдет у владельца на покупку бесконтактного инфракрасного термометра для измерения температуры тела.

Подсчитав все расходы получается не маленькая сумма — 303,3 тысячи рублей. Столько денег должен потратить работодатель, по мнению Роспотребнадзора, для профилактики заболевания коронавирусом.

Примечание редакции: все подсчеты примерные и могут отличаться от реальных затрат, так как руководители сами принимают решение где и по какой цене покупать товар.