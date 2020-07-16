Выпускник Поволжского института управления РАНХиГС Алексей Кивенко стал участником стипендиальной программы Stipendium Hungaricum и выиграл грант на обучение по программе магистратуры в Венгрии.

Stipendium Hungaricum является наиболее престижной из стипендиальных программ Правительства Венгрии в области высшего образования и предлагает широкий спектр курсов для иностранных студентов с отличными академическими достижениями.

Стипендия направлена на поддержку интернационализации венгерского высшего образования, укрепление международных связей и привлечение лучших иностранных студентов со всего мира, которые будут получать высококачественное образование в центре Европы.

Тысячи студентов со всего мира ежегодно подают заявки на программу Stipendium Hungaricum. Во время обучения в Венгрии стипендиатам предоставляется полная оплата обучения, ежемесячная стипендия, бесплатное проживание, медицинская страховка и вид на жительство.

— Я считаю, что это отличный шанс добиться еще больших успехов. Буду представлять свою страну за границей и стараться быть достойным человеком. И, конечно, стараюсь быть благодарным тем, кто в своё время оказал мне поддержку. На программе был большой отбор – экзамены, интервью, разные эссе и так далее. Однако, «кто хочет, тот всегда добьется. Я уверен, что студент может добиться действительно значимых достижений, и с уверенностью заявляю – в нашем Институте учатся потрясающие ребята, которые могут добиваться головокружительных результатов! — делится впечатлениями от выигранного гранта выпускник ПИУ РАНХиГС Алексей Кивенко.