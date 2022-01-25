Про саратовца Алексея Иваненко не так давно написало издание Forbes.

Наш земляк, сооснователь и генеральный директор (founder & CEO) компании HyPoint, в 2007 году закончил СГТУ, а уже в 2018 организовал многомиллионный стартап по производству водородных топливных элементов для авиации в знаменитой Кремниевой долине (Сан-Франциско, Калифорния, США).

Обосновавшись в Америке, Иваненко не забыл о своей родине, Саратове.

В этом убедился автор интервью с бизнесменом — нынешний студент политеха Николай Максимов.

О Саратове Иваненко всегда вспоминает с теплом: здесь прошли его детство и юность, он сформировался как личность.

О дистанте

— Бесполезно бороться с дистанционкой. Если бы не ковид, то какие-то другие процессы повлияли бы. Потому что скорость обучения и скорость потоков информации растет. Технологии развиваются настолько стремительно, что даже 4 года назад кто бы мог подумать и представить, о том, что будут программы по созданию водородной авиации. Я только за обучение онлайн.

Кстати, все деловые переговоры бизнесмен уже давно ведет через Zoom.

Также наш земляк поделился особенностями работы с крупными инвесторами, а еще поведал, как это — быть «слишком русским» на американском рынке технологий.

Все интервью можно посмотреть на YouTube-канале Николая Максимова Nnnickimax.