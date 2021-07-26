Европейское приложение к диплому является официальным документом, изначально разработанным для выпускников европейских вузов в рамках реализации положений Болонской декларации, что положило начало европейскому интеграционному процессу в сфере высшего образования. Теперь этот документ может выдавать и ряд российских вузов, в числе которых Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и его филиалы.

После завершения обучения и прохождения государственной итоговой аттестации студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина могут получить Европейское приложение к диплому – именной документ, в котором в соответствии с европейскими требованиями описывается характер, сущность, уровень, контекст, содержание и статус обучения, пройденного обладателем диплома, к которому относится Приложение.

Данный документ необходим тем, кто намерен продолжить обучение на магистратуре или аспирантуре за рубежом или устроиться на работу в транснациональную компанию, осуществляющую деятельность на территории России.

Цель Приложения заключается в описании образования, полученного выпускником вуза, чтобы работодатель мог сразу получить представление о том, какое образование и в каком объёме получил выпускник высшего учебного заведения.

В ЕПД содержится дополнительная информация, которая не отражена в российском приложении к диплому: информация о владельце диплома и полученной им квалификации; содержание и результаты обучения в кредитах Европейской системы зачёта трудоёмкости — в этом разделе перечислены все учебные дисциплины и описывается порядок защиты выпускной квалификационной работы или магистерской диссертации; о функциональном назначении квалификации; дополнительная информация о системе образования в России.