Сегодня для 10 тысяч выпускников Саратовской области прозвучит последний школьный звонок, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Их поздравил исполняющий обязанности министра образования Михаил Орлов.

— Подходит к концу очередной учебный год. Для кого-то он был насыщенным, для кого-то трудным, но точно – для всех незабываемым. Более 10 тысяч выпускников области в последний раз выйдут на торжественную линейку, для них прозвенит последний школьный звонок. Каждому из них предстоит сделать свой первый ответственный шаг – определить собственный профессиональный путь.

Дорогие выпускники! Желаю сделать вам осознанный выбор – верьте в себя и твердо идите к намеченной цели. Впереди – итоговая аттестация. Уверен, вы приложите максимум усилий и достойно с ней справитесь. Главное – не сомневайтесь в себе, вы все знаете, в вас верят и педагоги, и родители.

Я хочу выразить слова особой признательности нашим учителям, которые не только делились знаниями, но и учили школьников важнейшим человеческим ценностям – добру, справедливости, дружбе.

Отдельные слова благодарности – родителям выпускников. Я знаю, что весь учебный год вы были рядом со своими детьми и поддерживали их. Пусть они оправдают ваши надежды, будут счастливыми и успешными.

Желаю всем, кто продолжает идти по дороге знаний, провести предстоящее лето не только весело, но и продуктивно.

Будьте любознательными и никогда не переставайте учиться. Удачи вам! – говорит он.

По предварительной информации, 9,7 тысячи одиннадцатиклассников планируют поступать в вузы. Большинство из них намерены остаться в регионе и учиться в местных университетах и институтах, которых всего 17.

Всего студентов в вузах – 70,9 тысячи человек. В 2021 году на прием в вузы региона ожидается не менее 18 тысяч абитуриентов на программы высшего образования по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. Из них на бюджетную основу отведено свыше 8,6 тысячи мест. В сравнении с 2020 годом увеличение произошло на 1,311 тысячи бюджетных мест – в основном по востребованным специальностям здравоохранения и информатизации.