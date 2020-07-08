Участниками мероприятия в Саратовской государственной юридической академии, организованного в формате видеоконференции на платформах YouTube и Zoom, стали более тысячи выпускников СГЮА, которые смогли в режиме прямого общения с будущим работодателем обсудить все нюансы трудоустройства в органы полиции.

Помимо генерал-лейтенанта полиции Николая Трифонова, с выпускниками пообщались врио ректора СГЮА Екатерина Ильгова, а также представители администрации вуза и руководящего состава полицейского главка.

Приветствуя аудиторию, генерал-лейтенант полиции Николай Трифонов выразил надежду, что знания и хорошая теоретическая база выпускников, которые решат связать деятельность со службой в полиции, станут тем потенциалом, что позитивно скажется на решении стоящих перед органами внутренних дел задач.

Обращаясь к выпускникам, Екатерина Ильгова поздравила их с успешным завершением обучения, подчеркнув, что более полутора тысяч сотрудников, работающих сегодня в органах полиции Саратовской области, это выпускники СГЮА и что вопрос успешного трудоустройства молодых специалистов является приоритетным для академии.

Также врио ректора СГЮА отметила глобальную важность сотрудничества академии и ГУ МВД России по Саратовской области. Удалось наладить эффективное взаимодействие в самых разных направлениях деятельности: от оказания бесплатной юридической помощи, правовой оценки законодательных и нормативных актов, проведения социологических исследований для нужд главка до организации совместных научных мероприятий по актуальным проблемам деятельности правоохранительных органов, прохождения практики и стажировок обучающимися СГЮА в органах полиции и содействия по подбору кадров для ГУ МВД России по Саратовской области из числа выпускников вуза.

Кстати, этот выпуск – первый после заключения соглашения о сотрудничестве между Саратовской государственной юридической академией и ГУ МВД России по Саратовской области. Документ был подписан в феврале этого года, придав официальный статус взаимодействию вуза и правоохранительного ведомства и обеспечив на деле связь теории и практики.