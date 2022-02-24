Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки внесла изменения в экзаменационные материалы ЕГЭ по математике на 2022 год. Изменения коснулись как базового, так и профильного уровней экзаменов: был обновлён порядок заданий и максимальный первичный балл.

В ЕГЭ по математике базового уровня добавили практико-ориентированные задания. Так, задание № 5 будет проверять школьников на умение работать с геометрическими фигурами, а задание № 20 — на умение строить и исследовать простейшие математические модели.

По мнению Натальи Фадеевой, заведующего кафедрой математики и статистики Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, изменения в экзаменах произошли не случайно. Их основная цель — повысить знания выпускников по математике. Профильный уровень усложнили, убрав два задания из первой части и добавив задачи повышенной сложности по геометрии и теории вероятностей.

—Однако желательно, чтобы изменения вносились в начале учебного года, — таким образом и выпускники смогут качественнее подготовиться, и педагоги успеют скорректировать программу подготовки к экзамену. В противном случае мы будем наблюдать отток желающих проходить итоговое испытание по профильной математике и, как следствие, уменьшение потенциальных абитуриентов на специальностях и направлениях подготовки, требующих результатов ЕГЭ по предмету, – добавила Наталья.

Отметим, что в этом году ЕГЭ пройдёт в «допандемийном формате», то есть госэкзамены будут сдавать все выпускники.