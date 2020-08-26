XVII Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявил победителей в номинации «Мои открытые университеты».

Эксперты конкурса «Моя страна – моя Россия» определили четырех авторов лучших проектов, в число которых вошла выпускница Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Людмила Штампель с инициативой создания студенческого рекрутингового агентства на базе ПИУ РАНХиГС.

На конкурсе выпускница ПИУ РАНХиГС Людмила Штампель предложила свое решение проблемы трудоустройства молодых специалистов. По ее мнению, студентам уже на этапе обучения в институте необходимо искать интересную работу или стажировки, чтобы пополнять свою копилку профессиональных компетенций. Немаловажным является фактор дополнительного заработка для будущих профессионалов. Для реализации поставленных задач Людмила Штампель предлагает организовать работу рекрутингового агентства «Студенты для студентов».

Выпускница Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС поделилась впечатлениями от конкурса.

— Участие в таком масштабном конкурсе было, в первую очередь, испытанием для нашей команды, а потом уже – опыт и эмоции. Хочется выразить благодарность кафедре государственного и муниципального управления Президентской академии за то, что однажды поддержала идею, которая переросла в серьезный конкурентоспособный проект, — говорит девушка.

Для победителей XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Мои открытые университеты» учреждены денежные премии в размере 100, 70 и 50 тысяч рублей от Российского общества «Знание», а также специальный приз Российской академии образования в размере 50 тысяч рублей.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Список участников очного тура размещен на сайте Всероссийского проекта «Моя страна – моя Россия».