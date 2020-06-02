Выпускники Саратова и всей страны проведут торжественное мероприятие в режиме онлайн. С таким обращением выступил министр просвещения России Сергей Кравцов.

В этом году школу заканчивают около 700 тысяч выпускников. Из-за эпидемиологической ситуации в стране было принято решение провести выпускные вечера, 27 июня в режиме онлайн. Отметить окончание школы традиционным образом можно только в тех регионах, которые вышли в третий этап снятия ограничений, но с соблюдение всех мер безопасности.

Политик считает, что онлайн вечер объединит выпускников всей страны. В онлайн трансляции можно будет не только погрузится в празднование, но и выиграть памятные призы. Финальной частью выпускного 2020 будет ежегодный фестиваль «Алые паруса».

—Оценив ситуацию, рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а уже после окончания ЕГЭ или может чуть позже отпраздновать выпускные в традиционном формате. Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем, — говорит Сергей Кравцов