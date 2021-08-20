Число погибших в ДТП с участием трех автомобилей в Саратовской области выросло до 5 человек.

Информацию об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, по первоначальный данным, в ДТП у села Терновка Вольского района погибли 4 человека: 3 взрослых и 1 ребёнок.

Надзорное ведомство уточняет, что в аварии «погибли 5 человек, один из которых ребенок, не достигший десятилетнего возраста».

Здесь допустили столкновение «КамАЗ» , «Scania» и «Lada Largus».

В областой ГИБДД уточнили, что водитель легковушки при выезде с прилегающей территории врезался сначала в «КамАЗ» , а затем от удара Largus выбросило на встречку. Здесь на легковушку наехал второй грузовик.

Еще один ребенок из «Lada» находится в тяжёлом состоянии. Проводится проверка.

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