Выручка предприятий химической промышленности Саратовской области выросла за год на 46 процентов. Об этом сообщили в минпроме региона.

Химическая промышленность Саратовской области за январь-март 2021 года показала выручку 146,8 процента по отношению к показателям аналогичного периода прошлого года. В марте этого года по отношению к этому же месяцу 2020 года этот показатель составил 142,9 процента.

Наибольший рост продемонстрировали балаковский филиал АО «Апатит», ООО «Саратоворгсинтез», АО «Резинотехника» и АО «ГРЕЙС КРИЗ».

Общий объем реализованной продукции за три месяца составил почти 29 миллиардов рублей.