Вырытый два месяца назад котлован на Заречной мешает местным жителям, об этом они пожаловались в социальных сетях.

На улице Заречная, 29А уже два месяца стоит разрытый котлован во дворе дома, но администрацией района и города не приняты никакие меры по устранению огромной ямы, которая продолжает осыпаться.

Раньше на месте котлована находилась старая постройка из красного кирпича и бетонных плит, по поручению администрации все было демонтировано и разрыто вместе с подвальным помещением.

— Теперь у нас большой котлован, в который падают собаки, дети и скоро осыплется парковка, — негодующе восклицает автор поста.

В течение двух месяцев местные жители ждут устранения проблемы, но пока безуспешно.